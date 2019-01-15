Düzce Turgut Özal kalitesini belgeledi

Turgut Özel Anadolu Lisesi kalite belgesini aldı. Kurumda yapılan belge teslim töreninde konuşan Okul Müdürü Veysel Dişçi, kalite belgesi ile iç motivasyonlarını yükselttiklerini belirterek “Turgut Özal Anadolu Lisesi 1992'den beri var olan değerleriyle, modern ve yenilikçi bir eğitim anlayışını sürdürmektedir. Bu eğitim anlayışı, günümüzde, bilimin ışığında, ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda, milli ve manevi değerlerine bağlı vatandaşlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. ISO 9001 Uluslararası kalite ve standart belgesi ile hem iç denetimimizi sağladık, hem de eğitimde çağı yakalamak adına devamlı bir denetimin içine girdik. Kazandığımız kalite belgesi ile iç motivasyonumuzu yükselttik. Denetim süresince bizden desteğini eksik etmeyen tüm çalışma arkadaşlarıma, Okul Aile Birliği Başkanımız Bülent Şahin'e ve EGB Eğitim ve Danışmanlığa teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Uluslar Arası Kalite Sistemleri ve Belgelendirme adına konuşan Gürkan Bülbül, çalışmaya zorlu bir denetim olacağını düşünerek başladıkları, ancak Turgut Özal Anadolu Lisesi'nin uluslararası standartlara çok uygun olduğunu görünce mutlu olduklarını söyledi. Okulun zaten kaliteyi yakaladığını sadece belgeleme işleminin kaldığını kaydeden Bülbül, okul yönetimini başarılı ve sistematik çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Düzce Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ise Turgut Özal Anadolu Lisesinin başarılarıyla adından devamlı söz ettirdiğini vurguladı. Yiğit, eğitimde çağın gerektirdiği standartlara uygunluk için gösterdikleri bu çabadan dolayı okul yönetimine teşekkür etti.

Programın sonunda Uluslar Arası Kalite Sistemleri ve Belgelendirme sorumlusu Gürkan Bülbül TS EN ISO 9001 2015 Uluslarası Kalite ve Standart Belgesini Okul Müdürü Veysel Dişçi'ye teslim etti. Belgenin sergileneceği onur köşesinin açılışının ardından sunulan ikramlarla etkinlik sona erdi.