Her yıl düzenlenen geleneksel öğretmenler günü yemeğinde uzun süre Uğur'da öğrenci yetiştiren öğretmenler plaket ile ödüllendirildi.

Her yıl öğretmenler gününde öğretmenlerini düzenlediği yemek organizasyonu ile bir araya getiren Düzce Uğur Anadolu ve Fen Lisesi, geleneği bozmadı. 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla Uğur Anadolu ve Fen Lisesi'nde öğrenci yetiştiren öğretmenler, düzenlenen yemekte bir araya geldi. Yemekte konuşma yapan Düzce Uğur Anadolu ve Fen Lisesi Kurucusu Gökhan Sarıgül, verdikleri emeklerinden dolayı öğretmenlere teşekkür etti.

Programda ayrıca Uğur Anadolu ve Fen Lisesi'nde 5 yıl ve üzerini çalışmaya devam eden 26 öğretmende plaket ile ödüllendirildi.