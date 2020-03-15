İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Düzce Uğur Lisesi bir kez daha farkını ortaya koydu

Düzce Uğur Fen ve Anadolu Lisesi, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı tatil programı göre öğrencilerin online ve interaktif eğitim alabilecekleri eksikliklerin giderilebileceği uzaktan eğitim sistemi ile tatil süresince öğrencilerini yakından takip edecek.

Düzce Uğur Fen ve Anadolu Lisesi, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı tatil programı göre öğrencilerin online ve interaktif eğitim alabilecekleri eksikliklerin giderilebileceği uzaktan eğitim sistemi ile tatil süresince öğrencilerini yakından takip edecek.


Uğur Okulları Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu öncülükle Metodbax Sistemi ve Düzce Uğur Fen Ve Anadolu Lisesi'nin yaptığı interaktif sanal sınıflar oluşturularak bilgilendirmeleri yapıldı. Bu kapsamda öğrenciler ve öğretmenler oluşturulan sanal sınıflarla evlerinde derslerine kaldıkları yerlerden devam ederek hiç bir aksaklığa yol açmadan süreci tamamlayacaklar.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.