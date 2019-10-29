Düzce Uğur Okulları'ndan anlamlı etkinlik

Kurucuların, öğretmenlerin ve öğrencilerin katılım sağladığı törende günün anlam ve önemine dikkat çeken konuşmalar yapılırken, öğrenciler tarafından Cumhuriyet temalı şiirler okundu.

Düzce Uğur Okulları tarafından, Cumhuriyet'in 96. yıl kutlamalarına ilişkin okul bahçesinde anlamlı bir program düzenlendi. Düzenlenen programa kurucular, öğretmenler ve öğrenciler katılım sağladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından başlayan program günün anlam ve önemini dile getiren konuşmalarla devam etti.

Konuşmaların ardından Düzce Uğur Okulları öğrencileri tarafından Cumhuriyet temalı şiirler okundu.

Düzce Uğur Okulları Kurucularından Gökhan Sarıgül, düzenlenen programa ilişkin yaptığı konuşmada “Biz Uğur okulları olarak daha doğrusu Türkiye Cumhuriyeti'nin bir evladı olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nde yetişmiş bir öğretmen olarak öğrencilerimize nereden geldiğimizi, bugünlere nasıl geldiğimizi anlatmak için bu tarz törenler yapıyoruz. Bu tarz törenler normalde yaparsınız, prosedür olsun diye yaparsınız yapacağınız törenlerin duygusunu katmazsanız öğrenciler o duyguyu anlamazsa Cumhuriyeti anlamazlar. Biz Türk milleti olarak her zaman bağımsız bir millet olduk. Kimse bizi bağlayamadı. Bunu öğrencilerimize vermeye çalıştık. Çok güzel bir çalışma çıkardılar ortaya. Biz Türk milleti olarak Cumhuriyet, Çanakkale ve en son yaşadığımız 15 Temmuz Darbe Teşebbüsü bizim davamızda ne kadar haklı olduğumuzu gösteren bulgulardı. O yüzden ben her zaman şöyle söylüyorum, öğrencilerimize de aynı şeyi söylüyoruz. Bizi kimse bir yere bağlayamaz. Biz özgür bir milletiz. Biz kendi kararlarımızı kendimiz verebilecek bir milletiz. Bunu zaten özellikle bugünlerde bu Barış Pınarı Harekatı'yla da dünyaya göstermiş olduk. Allah'ın izniyle öğrencilerimizle tekrar tekrar hatırlattığımız şey ise, hepiniz doktor olabilirsiniz, mühendis olabilirsiniz ama vatanına milletine bağlı bireyler olmadığınız sürece ne doktor olmanız ne mühendis olmanız ne de kazandığınız paralar benim açımdan hiçbir şeydir. Bir gün ola ki bir öğrencimiz doktor olurda Doğu'nun ücra bir köşesinde görev yapayım zihniyeti beyninde oluşursa işte o zaman biz misyonumuzu tamamlamış oluruz” ifadelerinde bulundu. Program gösterilerle son buldu.