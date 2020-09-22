Düzce ulaşım araçları her gün dezenfekte ediliyor

Korona virüs salgını nedeni ile Düzce Ulaşım araçları her gün dezenfekte edilmeye başlandı. Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından araçların bekleme noktalarına gidilerek dezenfekte çalışmaları yapılıyor. Araçlar tam steril olarak yola çıkarken, yolcularda steril olan araçlara bindikleri için mutlu oluyor.