Düzce UMKE Olarak Eğitim Kampına Katıldık

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde düzenlenen eğitim kampında; ekiplerin dağlık ve ormanlık arazi şartlarında vakalara müdahale tecrübesi kazandırmak, kayıp ve orman işçilerinin yaşadığı kaza sonucu oluşan kurtarma ve sağlık ihtiyaçlarına destek olmak, geniş arazilerde koordinatlara yönelik arama ve medikal kurtarma çalışmaları, oryantiring eğitimi, doğada hayatta kalma ve zor şartlar altında medikal tedavi uygulamaları ile olay yeri yönetimi konularında gönüllü katılımcılar ile tecrübeler paylaşıldı.

Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin'in de ziyaret ettiği eğitim kampına, 1 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) timi, Duzce99 arama kurtarma ekibinden 15 gönüllü ve İstanbul Düzce99 temsilciliğinden 20 gönüllü katıldı.

Eğitim kampı sorunsuz ve başarılı bir şekilde sona erdi.