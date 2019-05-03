Düzce Üniversitesi 2. Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi'ne katıldı

Düzce Üniversitesi; Cumhurbaşkanlığı'nın himayelerinde, Dünya Sağlık Örgütü'nün de destek verdiği, Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi'ne katıldı.

Kongrede Düzce Üniversitesi'ni; Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörü Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkez Müdürü Doç. Dr. Ertuğrul Kaya, Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü öğretim görevlileri ve Düzce Üniversitesi GETAT Topluluğundan öğrenciler temsil etti.

Düzce Üniversitesi standında ziyaretçiler, Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü'nün çalışmaları kapsamında bilgilendirildi ve Düzce Üniversitesi'nin ürünleri tanıtıldı. Yoğun ilgi gören Düzce Üniversitesi standında ihtisaslaşma çalışmaları ve Düzce iline yönelik yeni yatırımlar için son derece faydalı iş birliği görüşmeleri de gerçekleştirildi.

T.C. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ve T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Eski Bakanı Sema Ramazanoğlu'nun fuar alanındaki Düzce Üniversitesi standını ziyaretleri sırasında Düzce Üniversitesi Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörü Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş, ihtisaslaşma faaliyetleri ve ürünler hakkında bilgilendirmede bulundu.

2. Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi kapsamında Düzce Üniversitesi'nde düzenlenen “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıpta Kalite ve Standardizasyon” çalıştaylarının devamı olarak “GETAT Kalite ve Standardizasyon Çalıştayı” da gerçekleştirildi. Program, Çalıştay Koordinatörü Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş'ın ve T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Bitkisel ve Destek Ürünler Dairesi Başkanı Ecz. F. Handan Çelikel'in sunumlarının ardından soru cevap şeklinde devam etti.

Alanında uzman akademisyenler ve Bakanlık yetkililerinin bir araya geldiği çalıştayda Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp kapsamında üretilen ürünlerin kalitesinin, güvenilirliğinin ve sayısının arttırılmasına yönelik yapılması gereken faaliyetler dile getirildi ve mevcut sorunlara yönelik çözüm önerileri ele alındı.