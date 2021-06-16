Düzce Üniversitesi 4 Ekim'de açılıyor

Dr. Nigar Demircan Çakar, yYüz yüze eğitim 4 Ekim'de başlayacaklarını bildirdi.

Dr. Nigar Demircan Çakar, pandemi nedeni ile uzun bir süre yüz yüze eğitime başlayamadıklarını belirterek, 4 ekimde okulların açılacağını duyurdu. Çakar “İnşallah ekim ayında başlayacağız. 13 Eylül'de üniversitelerde eğitimin başlayacağı bir tarih. Eylülün son haftasında ders kayıtları oluyor ama sınavlardan sonra belli olacak. Tüm bölümlere 5-6 bin öğrenci alacağız. Toplamda 32 bin öğrenci olacağız” ifadelerini kullandı.