İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Düzce Üniversitesi açık büfe etkinlikleri ile beslenme hizmetlerini çeşitlendiriyor

Modern yemekhane binalarında hijyenik ve huzurlu yemek yiyebilecek bir ortam sağlayan ve hazırladığı leziz yemekleri her gün öğrencilerin beğenisine sunan Düzce Üniversitesi, açık büfe etkinlikleri ile beslenme hizmetlerini de renklendirerek çeşitlendiriyor.


Bu kapsamda Düzce Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından 2018-2019 Eğitim-Öğretim Dönemi'nde; önce Konuralp ve Akçakoca Yerleşkelerinde, daha sonra ise Kaynaşlı, Çilimli, Gümüşova, Cumayeri, Gölyaka ve Düzce Şehir Yerleşkelerinde tüm öğrenci ve personellerin davetli olduğu “3. Açık Büfe Öğle Yemeği” etkinliği gerçekleştirildi.


Çorba, ana yemek, börek çeşitleri, salatalar, mezeler ve tatlı çeşitleriyle zengin içeriğe sahip açık büfe menüsünden, yemek katılım payı karşılığında yararlanan Düzce Üniversitesi öğrencileri, yemekleri beğeniyle yiyerek memnuniyetlerini ve mutluluklarını dile getirdi.


Her akademik dönemde en az bir kez yapılması planlanan açık büfe öğle yemeği etkinliği ile Düzce Üniversitesi, kaliteli ve sağlıklı yemek hizmetini en uygun fiyata, daha çok öğrenci ve personeline ulaştırmayı amaçlıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.