Düzce Üniversitesi açık büfe etkinlikleri ile beslenme hizmetlerini çeşitlendiriyor

Bu kapsamda Düzce Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından 2018-2019 Eğitim-Öğretim Dönemi'nde; önce Konuralp ve Akçakoca Yerleşkelerinde, daha sonra ise Kaynaşlı, Çilimli, Gümüşova, Cumayeri, Gölyaka ve Düzce Şehir Yerleşkelerinde tüm öğrenci ve personellerin davetli olduğu “3. Açık Büfe Öğle Yemeği” etkinliği gerçekleştirildi.

Çorba, ana yemek, börek çeşitleri, salatalar, mezeler ve tatlı çeşitleriyle zengin içeriğe sahip açık büfe menüsünden, yemek katılım payı karşılığında yararlanan Düzce Üniversitesi öğrencileri, yemekleri beğeniyle yiyerek memnuniyetlerini ve mutluluklarını dile getirdi.

Her akademik dönemde en az bir kez yapılması planlanan açık büfe öğle yemeği etkinliği ile Düzce Üniversitesi, kaliteli ve sağlıklı yemek hizmetini en uygun fiyata, daha çok öğrenci ve personeline ulaştırmayı amaçlıyor.