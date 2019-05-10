Düzce Üniversitesi ailesi iftar yemeğinde bir araya geldi

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Rektörlüğü'nün Ramazan ayı münasebetiyle her yıl geleneksel olarak düzenlediği iftar programı, Konuralp Yerleşkemiz Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşti.

Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Furat Akdemir tarafından okunan Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan iftar programı, akşam ezanın okunması ile birlikte Üniversite mensupları ve davetli misafirler birlikte oruçlarını açtılar.

Tasavvuf müzikleri eşliğindeki iftar yemeğinin ardından duygu ve düşüncelerini dile getiren Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, birlik beraberlik içerisinde olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ramazan ayının herkes için hayırlara vesile olmasını temenni eden Nigar Demircan Çakar, Düzce Üniversitesi ve çalışanları ile gurur duyduğunu ifade etti.

Ramazan ayının manevi atmosferi içerisinde Düzce Üniversitesi'nin gerçekleştirdiği iftar programı, birlik ve beraberliğe, dayanışmaya, manevi duyguların paylaşılmasına ve nimetlerin şükrüne vesile oldu. Cennet vatanımızda barış içerisinde nice Ramazanların yaşanması temennilerinin ifade edildiği programda, tüm çalışanlar bu anlamlı iftar organizasyonunu düzenleyen Üniversite yönetimine teşekkür etti.