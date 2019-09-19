Düzce Üniversitesi anaokulu çocuklarını geleceğe hazırlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesinde eğitim-öğretim hayatını sürdüren Düzce Üniversitesi Anaokulu 9 Eylül tarihinden itibaren 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılını başladı. Çocukların eğitim yuvası olan Düzce Üniversitesi Anaokulu'nda 3 – 4 ve 5 yaş grubu öğrenciler eğitim görüyor.

Anaokulu hakkında bilgiler veren Düzce Üniversitesi Anaokulu Müdürü Ayşegül Aksoy, Anaokulu'nda; 08. 00 – 13.00 ve 08.00 - 17.00 saatleri arasında eğitim verildiğini belirterek, kayıtların alınmaya devam ettiğini ve ailelerin isterlerse yarım gün isterlerse tam gün çocuklarını Düzce Üniversitesi Anaokulu'na yazdırabileceğini ifade etti. Ayşegül Aksoy, 4 yaş gurubuna ait kontenjanın dolduğunu; ancak 3 ve 5 yaşındaki çocuklar için kayıtların halen daha devam ettiğini ifade etti.

Sabahki eğitimlerde Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Programı'nın uygulandığını ve bu programda sosyalleşme ve bilgilendirme eğitimlerinin olduğunu ifade eden Aksoy, öğleden sonra ise kulüp eğitimleri ile çocukların sosyalleşmesi için kulüp öğretmenleri tarafından etkinliklerin düzenlendiğini söyledi.