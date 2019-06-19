Düzce Üniversitesi Anaokulunun ön kayıtları başladı

Bilgi ve eğlencenin bir arada yürütüldüğü Düzce Üniversitesi Anaokulu'nda, 2019-2020 Eğitim Yılı için ön kayıtlar, 17 Haziran – 1 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Protokol kapsamında eğitim faaliyetleri Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Düzce Üniversitesi Anaokulu'nda, 3 yaş grubu için 17-20, 4 ve 5 yaş grupları için ise 20-25 arasında öğrenci kabul edilecek. 3, 4 ve 5 yaş gruplarında kontenjanlar sınırlıdır. Tam gün eğitim-öğretim uygulanan Düzce Üniversitesi Anaokulu'nda eğitim programı, Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına göre yapılmakta, öğrencilere sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve öğleden sonrası için atıştırmalık şeklinde beslenme hizmetleri sunulmaktadır.

Yeterli sayıda deneyimli eğitim kadrosuna sahip ve ayrıca yardımcı personellerin de görev yaptığı Düzce Üniversitesi Anaokulu'da, aylık ücretler 500-530 TL arasındadır. Düzce Üniversitesi lojmanları yanındaki binada hizmet veren Düzce Üniversitesi Anaokulu'na ön kayıtlar, şahsen yapılmakta olup detaylı bilgilere 1391 dahili numaradan ulaşılabiliyor.