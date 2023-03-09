Düzce Üniversitesi araç filosuna yeni bir araç daha ekledi

Düzce Üniversitesi, yeni yol süpürme aracı ile personellerinin daha iyi imkanlarda çalışmasına ve Konuralp Kampüsü'nün temizliğinin hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesine imkan sağladı.

N3 sınıfı, 4x2 çekişli, hidrostatik vakumlu teknik özelliklere sahip olan araç ile temizlik işlerindeki araç sayısına bir yenisini ekleyen Düzce Üniversitesi, kampüs temizliğinin yanı sıra, hem zamandan tasarruf sağlanmasına, hem de temizlik işlerindeki personellerinin sıcak, soğuk, kar ve yağmur gibi iklim şartlarında etkilenmeden daha verimli çalışmasına katkı sağlayacak.