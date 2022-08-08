Düzce Üniversitesi başarıda kalıcılığı yakaladı

Düzce Üniversitesi kurulduğu günden itibaren aldığı yerinde kararlarla ve yaptığı akademik çalışmalarla Türkiye'nin köklü üniversitelerinin arasına girmeyi başararak, yene ilk 50 üniversite arasında yerini aldı.

Times Higher Education'ın yaptığı ve son 50 yıl içerisinde kurulan dünyadaki en iyi üniversitelerin sıralandığı 2022 Genç Üniversiteler Dünya sıralamasında da dünyada 351-400 arasında kendine yer bulan Düçce Üniversitesi, başarıda anlık değil, sürekli ve kalıcı olduğunu gösteriyor.

“Bilim toplum içindir” anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Düzce Üniversitesi, donanımlı akademik kadrosu, nitelikli bilimsel araştırmaları, katma değerli ihtisaslaşma çalışmalarıyla adını her zaman ilkler arasına yazdırma hedefiyle değer üretmeye devam ediyor.

Türkiye sıralamasında YÖK'ün yayımladığı verilere göre sıralama yapan URAP, üniversite sıralamalarında kullanılan anketlerin ve üniversitelerden toplanmaya çalışılan verilerin güvenilir ve kararlı bir sıralama sistemi oluşturamadığı konusunda tartışma alanı açtığı için sadece erişilebilir ve güvenilir kaynaklardan elde edilen, objektif verilerle sıralama yapıyor.