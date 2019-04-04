Düzce Üniversitesi Belediye Basketbol takımını ağırladı

Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda ve Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü Öğr. Gör. Pelin Ustaoğlu Hoşver'in koordinatörlüğünde hazırlanan Programa; Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakkı Çoknaz, Düzce Belediyesi Basketbol takımı Kulüp Menejeri Ersin Görkem, Yardımcı Antrenör İlker Salman, sporcular, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü Öğr. Gör. Pelin Ustaoğlu Hoşver, Düzce'de profesyonel olarak spor hayatını sürdüren deneyimli kişilerin öğrencilerimizle birlikte bir arada bulunmalarından dolayı duyduğu memnuniyetini dile getirdi.

Açılış konuşmasından sonra takım hakkında kısa bir açıklama yapan Kulüp Menejeri Ersin Görkem, takımın geçmiş yıllara göre daha başarılı bir sezon çıkardığını söyleyerek, Düzce Üniversitesi öğrencilerinden ve Düzcelilerden takımı desteklemelerini istedi. Düzceli olduğu halde Basketbol Takımının varlığından haberi olmayan birçok kişinin olduğunu dile getiren Görkem, takımın desteklenmesi halinde çok daha iyi yerlere geleceğinin altını çizdi.

Yardımcı Antrenör İlker Salman ise yaptığı konuşmasında; Düzcelilerin takıma sahip çıkmasını isteyerek, maçlarda tribünleri doldurarak kendilerine destek olmalarını söyledi. Maç günlerinde Konuralp Yerleşkesi içerisinden ve Düzce'nin belli yerlerinden servisler kaldırılacağını dile getiren Salman, öğrencileri ve Düzcelileri basketbol müsabakalarındaki heyecanı yaşamak için tribünlere davet etti.

Gerçekleştirilen konuşmalardan sonra kendi yaşamlarından ve kariyerlerinden bahseden Düzce Belediyesi Basketbol takımı sporcuları, öğrencilerden gelen soruları yanıtladı. Öğrencilerle bir arada bulunmaktan dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren başarılı sporcular, kendilerine bu imkanı verenlere teşekkür etti.

Program teşekkür belgesi takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.