Düzce Üniversitesi beton kano takımı yeniden şampiyon

Düzce Üniversitesi Teknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden oluşan beton kano takımı, "ANKA" isimli kanoları ile İTÜ göletinde gerçekleşen Üniversitelerarası Beton Kano 2019 Yarışması'nda Türkiye birincisi oldu.

Daha önceden 2 kez aynı yarışmaya katılan ve bir birincilik bir dördüncülük derecesine sahip olan İnşaat Mühendisliği Bölümü beton kano takımı, bu yıl da Türkiye birincisi olarak 3 yılda 2 birincilik alarak rekora koştu.

Doç. Dr. Mehmet Emiroğlu'nun akademik danışmanlığında beton kanolarını yarışmaya hazırlayan Düzce Üniversitesi öğrencileri, betondan batmayan, normal betondan yarı yarıya hafif, üstün mekanik özelliklere sahip 6 metre uzunluğunda ve 130 kilogram ağırlığında bir beton kano tasarladı.

Beton kano yarışmasına 17 üniversite takımı başvuruda bulundu. İTÜ göletinde yapılan teknik ve sportif yarışlarda finale kalan 8 takım arasından sıyrılan Düzce Üniversitesi, en iyi dereceyi yaparak 93,44 puan ile en iyi Beton Kano takımı oldu ve ikinci Türkiye şampiyonluğunu kazandı.

Kupa töreninde Düzce Üniversitesi beton kano takımı öğrencilerine, madalyaları ve şampiyonluk kupaları takdim edildi. Düzce Üniversitesi öğrencileri, ayrıca 8000 TL'lik birincilik ödülünün de sahibi oldu. Beton kano takımı kaptanı Fatih Adak, tören sonrasında yaptığı açıklamada tüm takım arkadaşları ve kendilerine destek veren hocaları ile birlikte 3 aylık yoğun bir çalışmanın ardından Düzce Üniversitesi'ne böyle bir şampiyonluğu kazandırdıkları için çok mutlu olduklarını belirtti.