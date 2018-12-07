Düzce Üniversitesi Binicilik ve geleneksel Türk okçuluğu topluluğu Getok bölge liglerinde kazandı

hafta müsabakalarında, konuk olduğu Yalova Kemanger Getok takımını 4-1 yenerek başarılı bir sonuç elde etti.

Geleneksel Türk okçuluğunun daha büyük kitlelere tanıtımı ve bu sporla ilgilenen kulüplerin desteklerinin arttırılması amacıyla kurulan Getok bölge ligleri, Türkiye genelinde 69 dernek ve kulübün oluşturduğu 86 takımın katılımı ile bu hafta sonu 3.hafta müsabakaları ile devam etti.

Düzce Üniversitesi Binicilik ve Geleneksel Türk Okçuluğu, Yalova Kemanger Getok takımını 4-1 mağlup ederek Üniversitemiz adına önemli bir galibiyet kazandı.