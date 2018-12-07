İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Düzce Üniversitesi Binicilik ve geleneksel Türk okçuluğu topluluğu Getok bölge liglerinde kazandı

Düzce Üniversitesi Binicilik ve Geleneksel Türk Okçuluğu, katıldığı Getok bölge ligleri 3.

hafta müsabakalarında, konuk olduğu Yalova Kemanger Getok takımını 4-1 yenerek başarılı bir sonuç elde etti.


Geleneksel Türk okçuluğunun daha büyük kitlelere tanıtımı ve bu sporla ilgilenen kulüplerin desteklerinin arttırılması amacıyla kurulan Getok bölge ligleri, Türkiye genelinde 69 dernek ve kulübün oluşturduğu 86 takımın katılımı ile bu hafta sonu 3.hafta müsabakaları ile devam etti.


Düzce Üniversitesi Binicilik ve Geleneksel Türk Okçuluğu, Yalova Kemanger Getok takımını 4-1 mağlup ederek Üniversitemiz adına önemli bir galibiyet kazandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.