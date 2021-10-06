Düzce Üniversitesi birinci oldu

Düzce Üniversitesi, Times Higher Education Dünya Üniversite Sıralaması 2022'de Mühendislik kategorisinde, önemli bir çıkışa imza atarak, Türkiye'de Devlet Üniversiteleri arasında birinci oldu.

Kuruluşundan günümüze başarı çıtasını hızla yükselten Düzce Üniversitesi, yaptığı çalışmalarla Türkiye'de Mühendislik kategorisinde ön sıralarda yer almasının yanında, dünya genelinde de lider üniversiteler arasına girmeyi başardı. Türkiye genelinde 3. olan Düzce Üniversitesi, ülkemiz devlet üniversiteleri arasında 1. sırada yer alarak akademi dünyasında dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Bilimden sanata, spordan kültürel çalışmalara kadar önemli başarılara imza atan Düzce Üniversitesi, Mühendislik kategorisinin atıf alanında devlet üniversiteleri içerisinde ikinci, sanayi gelirleri arasında üçüncü, personel başına düşen öğrenci sayısında dördüncü olarak yer aldı.

Dünya sıralamasında Düzce Üniversitesi daha önce; sanayi gelirinde 258. sırada, Klinik ve Sağlık alanlarında 600-700'lük dilimde, Dünya Etki Sıralamasında ‘Açlıkla Mücadele' konusunda dünyada 3. Türkiye'de ise 1. sırada ye alma başarısını gösterdi.