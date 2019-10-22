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Düzce Üniversitesi bünyesindeki İŞ-KUR çalışmalarına başladı

Düzce Üniversitesi Kariyer Yönetimi ve Kişisel Gelişim Koordinatörlüğü merkez ofisi bünyesindeki Düzce İŞ-KUR Kampüste birimi, daha önce Düzce Üniversitesi ile Düzce İŞ-KUR arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında çalışmalarına başladı.


İkincisi gerçekleştirilen toplantıda bölüm bazlı farkındalık eğitimleri düzenlenmesi ve öğrencilerin geleceğin meslekleri ile ilgili bilgilendirilmesi konusunda ilk adım atıldı.


Birincisi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü öğrencilerine yönelik gerçekleştirilecek eğitimde öğrenciler, İŞKUR meslek danışmanları ile bir araya gelerek geleceğin meslekleri hakkında bilgi edinebilecekler.

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