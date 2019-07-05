Düzce Üniversitesi büyümeye devam ediyor

2020 Akademik Yılı'na başlayacak.

14 fakültesi, 4 enstitüsü, 2 yüksekokulu, 10 meslek yüksekokulu ve 30 binden fazla öğrencisi ile tercih edilen yükseköğretim kurumları arasında yer alan Düzce Üniversitesi, her geçen yıl büyümesini ve gelişmesini sürdürüyor. Birçok lisans ve ön lisans programının bulunduğu Düzce Üniversitesi'nde, ilk kez öğrenci alacak üç bölüm, ÖSYM'nin 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yerini aldı. İlahiyat Fakültesi bünyesinde örgün öğretim olarak eğitim-öğretim faaliyetlerine devam eden İlahiyat lisans programına ek olarak artık İlahiyat ikinci öğretim programı da 80 öğrenci kabul edecek.

Mesleki iş gücü piyasasına nitelikli ara eleman ve meslek elamanı kazandıran Düzce Üniversitesi Meslek Yüksekokulları da yeni bölümlerine öğrencilerini bekliyor. Çilimli Meslek Yüksekokulu bünyesinde ilk kez öğrenci kabul edecek olan Laborant ve Veteriner Sağlık Programına 40 öğrenci kontenjanı ayrılırken, Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılan Acil Durum ve Afet Yönetimi Programı da 50 kontenjan ile eğitim-öğretim faaliyetlerine başlayacak. Yeni bölümleri ile alanında uzman meslek insanları yetiştiren Düzce Üniversitesi, farklı ve geniş olanaklarına sahip sektörleri öğrencilerle buluşturmaya devam ediyor.