Düzce Üniversitesi cerrahi yoğun bakım ünitesi hizmette

Başarılı operasyonları ile adından söz ettiren Düzce Üniversitesi Hastanesi, artan hasta ihtiyacını karşılamak ve hastalara daha kaliteli sağlık hizmeti vermek aracıyla cerrahi yoğun bakım ünitesinin gerekli prosedürlerini tamamlayarak hizmete soktu. Son teknoloji cihazlarla donatılan yoğun bakım ünitesinde ameliyat sonrası hastaların takip ve tedavileri, uzman sağlık personellerinin gözetiminde daha etkin ve kaliteli bir şekilde yürütülmeye başlandı. Organ Nakli, Kalp ve Damar Cerrahisi, Genel Cerrahi, Ortopedi, KBB, Üroloji, Beyin Cerrahisi, Göz, Kadın Doğum, Göğüs Cerrahisi branşlarının ameliyat sonrası takiplerinin yapıldığı yoğun bakım ünitesi ile Üniversite Hastanesi yoğun bakım ünitesi kapasitesi de arttırılmış oldu.

Yeni ameliyathane odalarının da kısa süre içerisinde faaliyete geçeceği bilgisini paylaşan Başhekim Yardımcısı ve Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mevlüt Pehlivan, üst düzey operasyonların uygulanacağı ameliyathane odaları ile birlikte hastaların ameliyathane sırası bekleme sürelerinin azaltılmış olacağını kaydetti.

Pandemi sonrası oluşan ihtiyaç doğrultusunda yeni cerrahi yoğun bakım ünitesini hizmette soktuklarını dile getiren Başhekim Prof. Dr. Öner Abidin Balbay da tümör cerrahisi, obezite, açık kalp ameliyatları, organ nakli, ileri laparoskopik gibi komplike ameliyatların takip ve tedavilerin yapılacağını yeni hizmet alanının tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diledi.