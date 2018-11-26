Düzce Üniversitesi çevresi asfaltlanıyor

Düzce Belediyesi'na bağlı ekipler binlerce öğrencinin öğrenim gördüğü Düzce Üniversitesi çevresindeki cadde ve sokaklarda asfaltlama çalışmalarına devam ediyor.

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri araç yoğunluğunun fazla olduğu ve öğrencilerin sık kullandığı güzergahlar üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Düzce Üniversitesi çevresinde bulunan caddelerde asfalt ihtiyacını en kısa sürede bitirmeye odaklanan ekipler, eski Teknopark yolu olarak bilinen cadde üzerine asfalt sermeye başladı. Özellikle araç trafiği yoğunluğu olan bölgelerde hava şartlarının izin verdiği süre içinde çalışmaların tamamlanacağını belirten ekipler, ihtiyaç duyulan yerlere öncelik verildiğine dikkat çekti.