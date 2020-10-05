Düzce Üniversitesi Devlet Üniversiteleri arasında ilk 50'de

ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı tarafından yayınlanan 2020-2021 Türkiye Sıralamaları'nda Düzce Üniversitesi, Devlet Üniversiteleri Sıralaması'nda yine ilk 50 içerisinde yer alma başarısı gösterdi.

Makale, atıf, toplam bilimsel doküman sayısı, doktora mezun sayısı, öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı göstergelerine göre hazırlanan sıralamalarda Düzce Üniversitesi; 2006 yılından sonra kurulan üniversiteler arasında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi'ni takiben 4. sırada yer alan devlet üniversitesi olarak üç büyük şehir dışında listede ilk yer alan Üniversite oldu. Ayrıca 2006 yılında kurulan üniversiteler arasında ise yine birinciliğini korudu.

Nitelikli eğitim-öğretim faaliyetleri, bilimsel araştırmaları, katma değerli ihtisaslaşma çalışmaları ve sosyal sorumluluk projeleriyle Düzce Üniversitesi, akademik başarılarına her geçen gün bir yenisini ekliyor.