Düzce Üniversitesi dünya sıralamasında ilk 100'ün içinde

DÜZCE(İHA) – Dünyanın en saygın değerlendirme kuruluşlarından olan Times Higher Education'ın yaptığı 2022 Dünya Sıralamaları'nda Düzce Üniversitesi, yine adından söz ettiren uluslararası başarıya imza attı.

Times Higher Education 2022 Dünya Sıralamalarındaki genel puanı ile 1000-1200 arasında yer alan Düzce Üniversitesi, sıralamalardaki kategorilerin neredeyse tamamında yükseliş gösterdi. Geçen yıl dünyada 258. sırada yer aldığı sanayi geliri kategorisinde, bu yıl özellikle ihtisaslaşma alanındaki katma değerli bilimsel çalışmaların neticesinde Düzce Üniversitesi, 168 basamak birden yükselerek dünyada 90. sıraya yerleşti ve ilgili kategoride dünyada ilk 100 üniversite arasına girme başarısı gösterdi.

Araştırma alanında da dünyada ilk 1000 üniversite arasına adını yazdıran Düzce Üniversitesi, uluslararası sıralamalardaki yükselişini sürdürüyor.