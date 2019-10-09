Düzce Üniversitesi Düzce İŞ-KUR ile iş birliği protokolü imzaladı

Rektörlük Makamında gerçekleştirilen protokol imza törenine; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Düzce Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ferhat Acar ve yetkililer katıldı.

İş birliği protokolünü Düzce Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar imzalarken, Düzce İŞ-KUR adına ise İl Müdürü Ferhat Acar imzaladı.

Protokol kapsamında e-İŞKUR portalı üzerinden; iş arayanların kaydını almak ve güncellemek, iş arayanın profiline uygun açık işleri sorgulamak, iş başvurusunu almak ve başvurularını takip etmek, işsizlik sigortası başvurusu talep dilekçesini sisteme kayıt etmek ve talep dilekçesi ile ödeme planını sorgulamak gibi hizmetlerin yanında işgücü uyum programlarına başvuru yapmak ve takip etmek, özel sektör işvereninin işgücü talebini almak ve sonuçlandırmak gibi işlemler Düzce Üniversitesi Kariyer Yönetimi ve Kişisel Gelişim Koordinatörlüğü bünyesindeki Düzce İŞ-KUR Kariyer Merkezi'nce gerçekleştirilecek.