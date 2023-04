Düzce Üniversitesi, en başarılı 16. üniversite oldu

Farklı performans ölçütlerine göre yapılan sonuçlara göre, Türkiye'deki 134 üniversitenin yer aldığı SCIMAGO 2023 araştırma sıralamasında (Research Rank) Düzce Üniversitesi, Türkiye'deki en başarılı 16. üniversite olurken, devlet üniversiteleri arasında ise 10. sırada yer aldı. Genel sıralamada (Overall Rank) ise Türkiye'deki üniversiteler arasında 26. olan Düzce Üniversitesi, devlet üniversiteleri sıralamasında 19. sıra ile üstün başarılarına bir yenisini ekledi. Alt kategorilerdeyse birçok sıralamada ilk 10 içerisinde yer alma başarısı gösteren Düzce Üniversitesi, devlet üniversiteleri arasında; Building and Construction başlığında 2, Industrial and Manufacturing Engineering, Energy ve Psychology başlıklarında 4, Civil and Structural Engineering başlığında 5, Forestry, Mathematic ve Engineering başlıklarında 6. olurken, Computer Science alanında 7 ve Psychiatry and Mental Health alanında ise 9. sırada yer alarak yine ses getiren bir akademik başarıya imza attı.