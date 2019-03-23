İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Düzce Üniversitesi geleneksel bitkisel tıbbi ürünler istişare toplantısına katıldı

Düzce Üniversitesi, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nde düzenlenen Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler İstişare Toplantısına katıldı.

Düzce Üniversitesi, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nde düzenlenen Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler İstişare Toplantısına katıldı.


Düzce Üniversitesi'ni Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörü Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş ve Öğr. Gör. Gülşah Aydın'ın temsil ettiği toplantıya, T.C. Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu temsilcileri, çeşitli üniversitelerden Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp alanında uzman akademisyenler, doktorlar eczacılar ve firma temsilcileri katıldı. Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş'ın Düzce Üniversitesi'nin Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp alanında gerçekleştirdiği çalışmalarını da anlattığı toplantıda; toplum sağlığı açısından bitkisel tıbbi ürünlerin etkinliğini ve güvenliğini ortaya koymak amacıyla bitkisel ürünlere yönelik standardizasyon, doz, endikasyon, olası ilaç etkileşimleri, yan etkiler ve ürün bilgileri konularında görüşler dile getirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.