Düzce Üniversitesi Gürcistan'daki Expo Georgia fuarı'nda tanıtıldı

Düzce Üniversitesi, Gürcistan'ın Tiflis kentinde düzenlenen Expo Georgia Üniversite Tanıtım Fuarı'na katılarak yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da uluslararası tanıtım faaliyetlerini sürdürüyor.

Yurt dışından birçok üniversitenin katılım gösterdiği Expo Georgia Üniversite Tanıtım Fuarı'nda Düzce Üniversitesi'ni; Öğrenci İşleri Daire Başkanı Reşat Ekinci ile Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü'nden Öğr. Gör. Kağan Ağan temsil etti.

Uluslararası tanıtım organizasyonunda; Düzce Üniversitesi'nin Fakülteleri, Yüksekokulları, Meslek Yüksekokulları ile lisans ve ön lisans programları ile ilgili bilgiler paylaşılarak öğrencilere sunulan sosyal, kültürel, bilimsel ve sportif olanaklar hakkında ziyaretçiler bilgilendirildi. Fuarda, yabancı uyruklu öğrenciler için yapılan ve 42 üniversite tarafından kabul edilen Düzce Üniversitesi'nin DÜ-YÖS sistemi de (Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınav Başvuru ve Tercih Sistemi) tanıtılarak sınav ve yerleştirme süreci konusunda faydalı sunumlar gerçekleştirildi.

Düzce Üniversitesi tarafından üretilen ürünlerin sergilendiği standa yoğun ilgi gösterilirken, Çevre ve Sağlık Alanında İhtisaslaşma Programı kapsamında yapılan proje ve faaliyetler hakkında da uluslararası ziyaretçilere detaylı bilgiler aktarıldı.