Düzce Üniversitesi hastanesi kalitesini bir kez daha tescilledi

Sağlık Bakanlığı Kalite Akreditasyon Daire Başkanlığı'nca 3 günlük denetime tabi tutulan Düzce Üniversitesi Hastanesi, 100 üzerinden 91.58 puan alarak hizmet kalitesini bir kez daha tescilledi.

Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi, 2011 yılından bu yana devam eden kalite yolculuğuna sürekli gelişim ve iyileştirme sürecinden geçerek emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Hasta ve çalışanlarına her zaman daha iyisini sunma hedefinde olan Düzce Üniversitesi Hastanesi; 18-19-20 Aralık 2018 tarihlerinde Sağlık Bakanlığı Kalite Akreditasyon Daire Başkanlığı tarafından, Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) Versiyon 5 rehberine göre dış değerlendirmeye tabi tutuldu.

Bakanlık tarafından görevlendirilen 5 kişilik denetim ekibi Hastaneyi; Kurumsal Hizmetler, Hasta ve Çalışan Odaklı Hizmetler, Sağlık Hizmetleri ve Destek Hizmetleri olmak üzere toplam 37 bölüm ve 454 standart üzerinden sahada değerlendirdi. Geçtiğimiz yıl sadece 27 Bölüm 77 standarttan değerlendirilen Düzce Üniversitesi Hastanesi, bu yıl tüm alanları kapsayan doküman ve uygulama bazlı bir değerlendirmeden geçirildi. Değerlendirme sonucunda 91.58 kalite puanı alan Düzce Üniversitesi Hastanesi; sağlıkta, kalitede ve verimlilikte bölgede iyi düzeyde olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Düzce Üniversitesi Hastanesi'nin; 2011 yılında eski Başhekim merhum Dr. Öğr. Üyesi Talat Bahçebaşı döneminde başlayan kalite yolculuğunu, her geçen yıl bir adım daha öteye taşıdığına ve gelişim gösterdiğine dikkat çeken Başhekim Prof. Dr. Öner Abidin Balbay, 2018 yılı Sağlık Bakanlığı değerlendirmesini de başarıyla tamamlamış olmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti. Düzce Üniversitesi Hastanesi'nin her kademesinde kalite bilincinin sağlanması adına özenle çalışıldığına vurgu yapan Prof. Dr. Balbay; değerlendirme sonucunun kalite politikası ve hedefleri doğrultusunda en iyi hizmeti vermek için çalışan kurumlarının motivasyonunu daha da arttırdığını kaydetti. Prof. Dr. Öner Abidin Balbay, açıklamasını “Süreklilik ve ekip işi olan kalitenin, kurum kültürü olarak oturtulmasında Hastane Yönetimimiz ve birim sorumlularımız başta olmak üzere her bir personelin çok büyük emeği bulunmaktadır. Kalite değerlendirimesinde katkısı olan tüm çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Her daim kurumumuza desteklerini esirgemeyen Rektörümüz Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar başta olmak üzere geçmişten günümüze emeği geçen yönetici ve çalışanlara Başhekimlik adına ayrıca teşekkür ediyorum. “ ifadeleri ile sonlandırdı.