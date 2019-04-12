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Düzce Üniversitesi Hastanesi'nde 11. açık kapı günü gerçekleştirildi

Düzce Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği, kurum kültürünün parçası haline gelen şeffaflık ve katılımcı yönetim anlayışıyla, Nisan ayında da kapılarını tüm paydaşlarına açtı.


11. Açık Kapı Gününde konuklarını makamında ağırlayan Düzce Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay'ı, akademisyenler, idari personeller ve vatandaşlar başta olmak üzere çok sayıda paydaş ziyaret ederek düşüncelerini ve taleplerini aktarma imkanı buldu. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada Prof. Dr. Balbay, katılımcıların beklenti ve önerilerini dinleyerek notlar aldı. İş birliği ve koordinasyon içinde çalışmanın, hizmet kalitesini iyileştirdiği ve çalışan verimliliğini arttırdığına dikkat çeken Balbay, sürecin başından itibaren Açık Kapı Gününe katılım sağlayan herkese teşekkürlerini iletti.


Düzce Üniversitesi Hastanesindeki 12. Açık Kapı Günü, 3 Mayıs 2019 Cuma günü gerçekleştirilecek.

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