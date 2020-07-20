Düzce Üniversitesi Hastanesinde ameliyat edilmeyen hasta sağlığına kavuştu

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi Hastanesi'nin uzman kadrosu, pankreas bezindeki büyük abseyi ameliyatsız olarak mide içerisine boşaltarak hastayı sağlığına kavuşturdu.

Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi başarılı bir ameliyata imza attı. İl dışında özel bir hastanede ERCP işlemi yapılan 57 yaşında bayan hastada işlem sonrasında komplikasyon gelişerek pankreas iltihabı oluştu. Buradaki tıbbi tedavisinin ardından taburcu edilen hasta, memleketi Düzce'ye döndüğünde karın ağrısı ve yüksek ateş şikayetleri ile Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne başvurdu. Yapılan tetkiklerinde hastanın pankreas bezinde yaklaşık 10 cm büyüklüğünde bir abse tespit edildi. Pankreas iltihabı sonrası gelişen abselerin ameliyat edilmesinin oldukça riskli olması nedeniyle Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı ve Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serkan Torun ve Genel Cerrahi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fuat Çetin, hastanın mide içerisinden özel bir ultrasonografi yöntemi ile (Endoskopik Ultrasonografi) absenin mideye ağızlaştırılarak tedavi edilmesinin mümkün olduğunu düşündüler. Hasta ve hasta yakınları ile yapılan görüşme sonrası bu tedavi seçeneği üzerinde karar kılan doktorlar, Endoskopik Ultrasonografi eşliğinde bir stent vasıtasıyla abseyi mide içerisine boşalttı. Başarılı geçen operasyonun ardından hastanede takibi yapılan hasta, iki gün sonra sağlıklı bir şekilde taburcu edildi. Endoskopik Ultrasonografi'nin nispeten yeni bir görüntüleme ve tedavi yöntemi olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Serkan Torun ve Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fuat Çetin, bu özellikli cihazı hastaneye kazandıran Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İdris Şahin, Düzce Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay başta olmak üzere emeği geçen tüm üniversite ve hastane yönetimine teşekkür etti.