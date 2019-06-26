Düzce Üniversitesi Hastanesi'nde ‘Doğuma Hazırlık Eğitimleri' verilmeye başlanıyor

Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde “Doğuma Hazırlık Eğitimleri” verilmeye başlanıyor.

Düzce Üniversitesi Hastanesi yataklı servislerinin 2'nci katında verilecek olan “Doğuma Hazırlık Eğitimleri” ile anne adaylarının; doğumdan beklentilerini ortaya koymak, gevşeme ve nefes egzersizleri yoluyla doğum ağrısıyla baş etmesini kolaylaştırmak, doğum yöntemi ile ilgili tercihlerini belirlemek ve doğuma aktif katılması sağlanacak.

Toplam 12 saatten oluşan programda, Doğuma Hazırlık Eğitmeni olan Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Filiz Süzer Özkan ve Dr. Öğr. Üyesi Hacer Gülen Savaş tarafından gebelere; ağrısız doğum, doğumda rol alan kaslar ve hormonlar, doğumun aşamaları, korkunun doğuma etkisi, doğuma özel nefes ve gevşeme egzersizleri, doğuma fiziksel ve zihinsel hazırlık, en iyi doğum ortamı, doğumda mahremiyet, doğum provası gibi konu başlıklarında eğitimler verilecek. 14'üncü gebelik haftasından doğuma kadar olan süreçteki gebelerin başvuru yapabildiği eğitim programına gebeler isterse tek, isterse eşleri ile birlikte katılabilecek.

Eğitimle ilgili olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim dalı tarafından yapılan açıklamada, “Sevgili anneler doğumun şeklinden çok doğumun niteliği önemlidir. Hayatınızın en önemli anına hazırlanmak sizin elinizde. Lütfen bebeğiniz ve kendiniz için bir şey yapın ve doğuma hazırlık eğitimlerine katılın” ifadelerine yer verildi.

“Doğuma Hazırlık Eğitimleri” ile ilgili 0 505 629 58 86 telefon numarasından ayrıntılı bilgi verilerek kayıtlar alınmaya başlandı.