Düzce Üniversitesi Hastanesi'nde “Hepatit Farkındalık” standı kuruldu

Dünyada önemli sağlık sorunlarının başında gelen hepatit virüslerine dikkat çekmek ve vatandaşları bu konuda bilinçlendirerek farkındalık arttırmak amacıyla Düzce Üniversitesi Hastanesi'nde stant kuruldu. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'ndan Dr. Öğr. Üyesi Nevin İnce ve ekibi; hasta ve hasta yakınları ile Hastane çalışanlarına hepatitlerin bulaşım yolları ve tanı yöntemleri konusunda bilgiler paylaştı.

Düzce Üniversitesi Hastanesi Dr. Talat Bahçebaşı Binası Kan Alma Birimi'nin bulunduğu hasta bekleme alanında kurulan stantta; hastalığın seyri ve sonuçlarına dikkat çeken çalışanlar, merak edilen soruları cevaplandırarak bilgilendirici broşür dağıttı.

Bilgi almak için standı ziyaret edenlere Hepatit B ve C tarama testlerinin mutlaka yaptırılması gerektiği vurgulanırken, hastalıktan korunma ve tedavi yolları anlatıldı. Bilgilendirme standını ziyaret eden hasta ve yakınları, edindiği faydalı bilgilerden dolayı, görevli personele ve Hastane Yönetimine teşekkür etti.