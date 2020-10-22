Düzce Üniversitesi Hastanesinde ilk böbrek nakli gerçekleşti

Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde ilk kez "böbrek nakli" gerçekleştirildi. 1 yıldır böbrek bekleyen hastaya böbrek nakledildi hem sağlığına kavuştu hem diyalizden kurtuldu.

Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde bir ilk gerçekleşti. 1 yıldır diyalize bağlı yaşayan İsmail Akyüz'e böbrek nakli yapıldı. Başarılı geçen ameliyat sonrası açıklamada bulunan Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Organ Nakli Merkez Müdürü Doç. Dr. Kemal Peker, “Bursa Şehir Hastanesi'nde 49 yaşında bir kadavra donör olduğu bildirildi. Kadaverik donörün bilgileri tarafımızca değerlendirilerek uygun bir donör olduğuna karar verildi. Bölge Koordinasyon Merkezi'ne donörü kabul ettiğimizi bildirmemizle birlikte aynı gün Bursa'ya donörden greft almak üzere yola çıktık. Bursa Şehir Hastanesi'nde kadaverik donör böbreği aldıktan sonra saat 23.00 sularında Düzce'ye geri döndük. Takiben alıcı seçimi için gerekli testler yapılarak uygun alıcı belirlendi. 17.10.2020 tarihinde saat 07.35'de alıcının ameliyatına başladık ve saat 10.45 sularında nakil işlemini tamamladık. Yaklaşık 3 saatlik bir sürede nakil işlemini gerçekleştirmiş olduk. Şu an hastamız postoperatif 5. gününde olup, takiplerinde herhangi bir problem bulunmamaktadır” diye konuştu.

Böbrek nakli sonrası hem sağlığına kavuşmanın hem de diyalizden kurtulmanın mutluluğunu yaşayan İsmail Akyüz ise, “Bir yıldır diyalize giriyordum. Böbrek nakli için bekleme listesindeyken, uygun donör çıkması beni çok mutlu etti” ifadelerini kullandı.

Üniversite Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nde nakil hastası Akyüz'ü ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Organ Nakli Merkezi'nde görev alan tüm ekibi ve hastane idarecilerini tebrik ederek, “Yaklaşık 2-2,5 yıldır bu süreçle uğraşıyoruz. Şu anda İstanbul ve Ankara arasındaki tek faal organ nakli merkezi olarak ilk böbrek naklimizi yapmış olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Hastamızı ziyaret ettik, genel durumu gayet iyi. Kendisini en kısa zamanda sağlıkla buradan taburcu etmeyi ümit ediyoruz. Bu hizmeti burada verebiliyor olmak bölgemiz için çok büyük bir kazanç. Bunun sürdürülebilir olması çok önemli. Bunun için de Düzcelilerin desteğine ve duasına ihtiyaç var” dedi.

Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi yaptığı nakil ile bir ilki gerçekleştirmiş oldu.