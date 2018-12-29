Düzce Üniversitesi Hastanesinden daha etkili reflü tanısı

Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde hastaların hizmetine sunulan “Ph İmpedance Manometry” cihazı, reflü ve yutkunma güçlüğü rahatsızlıklarında daha hassas ve etkili tanı sağlıyor.

Ph İmpedance Manometry cihazı ile ilgili bilgiler veren Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı'ndan Dr. Öğr.Üyesi Mehmet Fuat Çetin, “Cihaz, hastanın midesine yerleştirilen oldukça ince bir kanül yardımıyla 24 saatlik ölçüm yapmaktadır. Hastanın 24 saat içinde kaç reflü atağı olduğunu, reflü ile yemek borusu ve boğaza asit mi safra mı geldiği, reflü içeriğinin ne kadar zaman kaldığı gibi bilgiler elde edilir ve uzman tarafından bir rapor çıkartılır. Bu rapora göre hastalığın şiddeti, tedavi seçenekleri, öneriler, cerrahi başarı oranı kararlaştırılır. Sadece endoskopi ile ‘sende reflü var ameliyat olman lazım.' demek doğru bir yaklaşım değildir.”şeklinde konuştu.

Bilimsel olarak reflünün ortaya konması, ilaç kullanımı ile tedavi başarısının değerlendirilmesi, ameliyat gerekliliği ve ameliyat sonrası fayda oranının belirlenmesi gerektiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Çetin; “Manometri cihazı hastaların dil kökünden mideye kadarki yemek borusunun kasılma fonksiyonunu, yutma sırasındaki hareketleri değerlendirir. Yutma güçlüğü, yutma sırasında ağrı, boğazda takılma hissi, katı veya sıvı yiyecekleri yutmada zorlanma olan hastaların ayırıcı tanılarında kullanılır” ifadelerini kullandı.

Düzce Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Polikliniğine yutma güçlüğü, takılma hissi, geçmeyen kuru öksürük, ağıza acı su veya yiyecek gelmesi,göğüste yanma ve mide ağrısı gibi şikayetlerle başvuran hastalarda muayene sonrası talep olması ve uygun bulunması halinde bu işlemin yapılacağını belirten Düzce Üniversitesi öğretim üyesi, “Halen diğer merkezlerde endoskopi yapıldıktan sonra reflü veya yutma güçlüğü tanısı konmakta, ilaç veya cerrahi tedavi önerilmektedir. Kanıta dayalı tıp anlayışında bunun yeri yoktur. Eksik tanıyla yanlış ilaç, gereksiz ameliyat demektir. Hastanın hayati riski, sağlık sorunları, para israfı, ülkenin maddi kaybı söz konusudur. Yıllarca gereksiz ilaç kullanmayı, boşuboşuna ameliyat olmayı kim ister? Bu cihaz bunun önüne geçmektedir.”diye konuştu.

Bölgede bu cihazın ilk olduğunu yineleyen Dr. Öğr Üyesi Mehmet Fuat Çetin, açıklamasını “Reflü yutma güçlüğü şikayeti olan hastalar gönül rahatlığı ile Batı Karadenizin en güncel, en modern ünitesine başvurabilir, karşılıklı güven içinde hastalıklarının adını koyabilir ve tedavi seçeneklerine karar verebilirler.”şeklinde tamamladı.