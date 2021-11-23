Düzce Üniversitesi Hastanesine teşekkür belgesi

Düzce Üniversitesi Hastanesi'nin organ bağışı ve nakli konusunda başarılı çalışmaları, teşekkür belgesi ile onurlandırıldı.

Zorlu pandemi koşullarına rağmen kadavra donör sayısına katkıda bulunarak organ bekleyen hastalara umut olan Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür belgesi verildi.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Doku, Organ Nakli ve Diyaliz Hizmetleri Dairesi Başkanı Dr. Fatih Kacıroğlu tarafından Düzce Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay, Organ ve Doku Bağış Koordinatörü Doç. Dr. Türkay Akbaş ile Organ ve Doku Bağış Birim Hemşiresi Esin Er adına takdim edilen teşekkür belgesinde “Zorlu pandemi süreçlerinin yaşandığı 2020 yılında ‘Organ Bağışı ve Nakil çalışmalarında' göstermiş olduğunuz üstün gayretlerinizle, organ bekleyen hastalara umut olduğunuz için teşekkür ederim” ifadelerine yer verildi.

Organ bağışı konusunda özveriyle farkındalık çalışmaları yürüten Organ ve Doku Bağış Koordinatörlüğü ekibine ve bağışta bulunan duyarlı vatandaşlara teşekkür eden Başhekim Prof. Dr. Öner Abidin Balbay, Düzce Üniversitesi Hastanesinin organ bağışı çalışmalarının yanı sıra 2020 yılında faaliyete geçen Organ Nakli Merkezi'nin de başarılı operasyonları ile ön plana çıktığını ifade etti. Organ Nakli Merkezi'nin pandemi koşullarında da tüm önlemleri alarak nakillerine devam ettiğini belirten Prof. Dr. Balbay, Merkezin Düzce ve bölgesi için önemli bir kazanım olduğunu vurguladı.

Yapılan her bağışın, tedavisi sadece organ ve doku nakli ile mümkün olan hastalıklar için yeni bir umut kaynağı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Öner Abidin Balbay, bu vesile ile tüm vatandaşları bir kez daha organ bağışında bulunmaya davet etti.