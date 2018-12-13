Düzce Üniversitesi hastanesi'nin yeni acil servisi törenle hizmete açıldı

Talat Bahçebaşı Binası'ndaki yeni Acil Servis'in açılışını törenle gerçekleştirdi.

Açılış törenine; Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, protokol üyeleri, öğretim elemanları, Düzce Üniversitesi Hastanesi çalışanları ve basın mensupları katıldı.

Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Furat Akademir'in açılış duası sonrasında kurdelesi kesilen Düzce Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi, törenle hizmete açıldı.

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hakan Topaçoğlu, sağlık hizmetini devletin güvence altına aldığını belirterek kutsal bir görevi yerine getirdiklerini söyledi. Ülkemizde acil servislere yılda 140 milyon hastanın başvurduğunu ifade eden Prof. Dr. Topaçoğlu, bu durumun risk ve sorumluluğu da beraberinde getirdiğine işaret etti. Düzce Üniversitesi Hastanesi'nin Yeni Acil Servisinin sadece Düzce için değil, çevre iller için de önemli olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Hakan Topaçoğlu, daha iyi ve daha konforlu bir hizmet sunmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Törende konuşan Düzce Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay, yeni Acil Servisin mevcut servisin iki katı alana sahip olduğuna dikkat çekti. Yeni alanın, hastalar için Radyoloji Ünitesi'ne erişimini de kolaylaştırdığını ifade eden Prof. Dr. Öner Abidin Balbay, daha geniş bekleme salonlarının bulunması ve Çocuk Acili de bünyesinde barındırması gibi Acil Servisin birçok imkana sahip olduğunun altını çizdi.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, yeni ve nitelikli birçok alanı hizmete açtıkları için Aralık ayının bereketli geçtiğini belirtti. Düzce Üniversitesi Hastanesi'nin, Düzce Üniversitesi'nin dışarıya bakan yüzü olduğunu söyleyen Rektör Çakar, hastane bünyesindeki yeni Acil Servisi bölge insanının hizmetine sundukları için memnuniyet duyduklarını kaydetti. Fiziksel alanların yaşam koşulları ve çalışma performansı açısından önemine de değinen Prof. Dr. Çakar, hastalara şifa yüzünü gösteren hekimlere, sağlık personeline ve geçmişten bugüne bu alanların Düzce Üniversitesi'ne kazandırılmasında emekleri olan herkese teşekkür etti.

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Acil Servisin Düzce'ye hayırlı olmasını temenni etti. Acil servis öncesinde ilk yardımın da önemli olduğuna vurgu yapan Dursun Ay, halkın ilk yardım eğitimi almasının gerekli olduğunu belirterek Düzce Belediyesi olarak bu eğitimlere de destek olabileceklerini dile getirdi.

Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, güzel bir hizmeti açmak için bir araya geldiklerini ifade ederek Acil Servisin bölgeye ve Düzce'ye hayırlı olması dileklerini iletti. Düzce Üniversitesi ile birçok konuda ortak projeler yürüttüklerini dillendiren Vali Dağlı, sağlık konusunda da Düzce Üniversitesi'ne destek olmak suretiyle halkın dertlerine çözüm getirmeye çalıştıklarını vurguladı.

Açılış töreni, protokol üyeleri ve konuklar tarafından yeni Acil Serviste yer alan bölümlerin ziyaret edilmesinin ardından sona erdi.