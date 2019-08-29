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Düzce Üniversitesi için ter döktüler

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde eğitim görmek isteyen öğrenciler, ön kayıt başvurularının sonrasında Özel Yetenek Sınavı’nda Düzce Üniversitesi öğrencisi olabilmek için ter döktü.

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde eğitim görmek isteyen öğrenciler, ön kayıt başvurularının sonrasında Özel Yetenek Sınavı'nda Düzce Üniversitesi öğrencisi olabilmek için ter döktü.


YKS Sınavı ve Özel Yetenek Sınavı sonucunda 40'ar öğrenci kontenjanının ayrıldığı Antrenörlük Eğitimi, Antrenörlük Eğitimi İkinci Öğretim, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği ve Spor Yöneticiliği İkinci Öğretim bölümlerinde eğitim hakkı kazanmak isteyen öğrenciler, Düzce Üniversitesi Stadyumu ve Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Özel Yetenek Sınavı'nda zorlu bir rekabetin içine girdi.


Düzce Üniversitesi'nin sportif başarılarında lokomotif bir rol üstlenen Spor Bilimleri Fakültesi'ne, öğrencilerin ve milli sporcuların ilgisi yoğun oldu. Yüzlerce öğrencinin katıldığı ve Koordinasyon Parkuru'nun uygulandığı Özel Yetenek Sınavı'nda çok sayıda milli sporcu ve lisanslı sporcu yer aldı. Kıyasıya bir mücadele örneğinin sergilendiği Özel Yetenek Sınavı'nın sonuçlarına, öğrenciler Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nin internet sitesinden ulaşılabilecek.

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