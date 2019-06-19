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Düzce Üniversitesi ilk 50 içinde

Düzce Üniversitesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından açıklanan "2018 Yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksinde yine ilk 50 içerisinde yer alarak girişimci odaklı üniversite olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Düzce Üniversitesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından açıklanan "2018 Yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksinde yine ilk 50 içerisinde yer alarak girişimci odaklı üniversite olduğunu bir kez daha kanıtladı.


Bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliği, fikri mülkiyet, iş birliği, ekonomik katkı ve ticarileşme ile bilimsel yayın, atıf ve proje sayısı gibi birçok parametreye göre oluşturulan endekste Düzce Üniversitesi, ülkemizdeki birçok üniversiteyi geride bırakarak 2018 Yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksine yine adını yazdırmayı başardı.


Bilimsel araştırma, üniversite-sanayi iş birliği, fikri mülkiyet, misyon farklılaşması ve ihtisaslaşma gibi birçok alanda katma değerli çalışmalar yürüten Düzce Üniversitesi, bu çalışmaların bir karşılığı olarak 2017 endeksinde olduğu gibi 2018 endeksinde de yer alma başarısı gösterdi.

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