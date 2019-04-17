Düzce Üniversitesi İlk Danışma Kurulu toplantısını gerçekleştirdi

Zülkif Dağlı başkanlığındaki Düzce Üniversitesi Danışma Kurulu'nun ilk toplantısı, iç ve dış paydaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıya Zülkif Dağlı, Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Baro Başkanı Av. Azade Ay, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Düzce Üniversitesi Senato Üyeleri ve Düzce'deki kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. Programın açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Çakar, şehir üniversite iletişimini artırmak için Yükseköğretim Kurulu'nun danışma kurulları kurulması adına süreç başlattığını belirterek, Düzce Üniversitesi'nin de bu süreci altı ay önce başlattığını ifade etti. Konuyla ilgili yönerge oluşturduklarını ifade eden Rektör Çakar, Zülkif Dağlı başkanlığında ve paydaşların katkısıyla Danışma Meclisi'nin oluşturulduğunu söyledi.

Düzce Üniversitesi'nin 3 fakülteden 14 fakülteye, 3 bin öğrenciden 30 bin öğrenciye uzanan başarı hikayesinin kısa sürede gerçekleştiğine dikkat çeken Çakar; eğitim ve bilimsel araştırma faaliyetlerinin yanı sıra üniversite-sanayi iş birliğini hayal olmaktan çıkardıklarına işaret etti. Üniversitenin gururlandığı konuların başında ihtisaslaşma sürecinin geldiğini dile getiren Prof. Dr. Çakar, sağlık konusunda geleneksel ve tamamlayıcı tıp, çevre konusunda ise Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı alanında katma değerli çalışmalar yürüttüklerini sözlerine ekledi. Eko turizmden sağlık turizmine, tıbbi bitki yetiştiriciliğinden arıcılığa kadar birçok alanda çalışmalara devam ettiklerinin bilgisini paylaşan Çakar, bölge insanının bu faaliyetlerden gelir ettiğinin altını çizdi.

Üniversitenin kendi marklarını oluşturduğunu belirten Prof. Dr. Çakar, patent buluş bildirim sayısını 10 kata çıkardıklarını, kapalı alan sayısını önemli oranda artırdıklarını söyledi. Üniversitenin kurumlarla yakın diyalog ve iş birliği içerisinde olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Çakar, tüm paydaşların katkılarıyla sorunları çözmek ve istişare kültürünü artırmak istediklerini dillendirdi.

Düzce Üniversitesi Danışma Kurulu Üyeleri ve katılımcıların görüşlerini paylaşmasıyla devam eden programda konuşan Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, Düzce Üniversitesi'nin kuruluşundan bugüne hızlı bir ilerleme ve atılım içinde olduğunu ifade etti. Üniversiteleri özgür düşüncenin olduğu cesur kurumlar şeklinde nitelendiren Ümit Yılmaz, Düzce Üniversitesi'nin şehre değer kattığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Programda bir konuşma gerçekleştiren Zülkif Dağlı ise Düzce Üniversitesi'nin halkla iç içe olduğunu dile getirerek kamu-üniversite iş birliğinin sağlandığını, çeşitli konularda Düzce Üniversitesi'nden destek aldıklarını söyledi. Bağımlılık, göç ve uluslararası öğrenciler gibi birçok konuda birlikte çalıştıklarına vurgu yapan Vali Dağlı, birlik ve beraberlik içinde Düzce Üniversitesi'ni ve şehri daha ileriye taşımak istediklerinin altını çizdi.