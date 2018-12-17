Düzce Üniversitesi internet sayfası 4 dilde hizmet sunuyor

Yönetim, akademik ve idari birimler, merkezler, duyurular, mobil bağlantılar ve yaklaşan etkinlikler gibi birçok konuda kullanıcılarına faydalı bilgilere anında erişim imkanı sunan Düzce Üniversitesi internet sayfası, uluslararası kullanıcılar için Türkçe'nin dışında, İngilizce, Rusça ve Arapça dil seçeneklerinde de hizmet sunarak önemli bir ihtiyaca cevap veriyor. Düzce Üniversitesi internet sayfasını ziyaret eden uluslararası kullanıcılar, internet sayfasının sağ üst köşesindeki bayrak ikonlarına tıklayarak istedikleri dilde hizmet alma imkanı elde ediyor.