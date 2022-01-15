Düzce Üniversitesi Kocaeli'de öğrencilerle buluştu

Düzce Üniversitesi, Tercih Fuarcılık tarafından Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen tercih ve kariyer fuarına katılarak üniversite adayı öğrencilerle bir araya geldi.

Özel üniversiteler ile vakıf ve devlet üniversitelerinin temsilcileriyle buluşan öğrenciler, üniversite eğitimi hakkında merak ettikleri sorunların cevaplarına ulaşma imkanı elde etti. Düzce Üniversitesi'ni, İletişim ve Tanıtım Koordinatörlüğü'nden Öğretim Görevlisi Berkant Yılmaz ve Müjdat Demir'in temsil ettiği fuarda Düzce Üniversitesi tanıtım standına ilgi oldukça yoğun oldu.

Rehber öğretmenler, öğrenciler ve ailelerin de ziyaret ettiği fuarda Düzce Üniversitesi; Fakülteleri, Yüksekokulları, Meslek Yüksekokulları, lisans ve ön lisans programları hakkında bilgilendirmede bulundu. Nitelikli eğitimi, coğrafi konumu, teknolojik olanaklara sahip derslik ve laboratuvarları, modern spor ve sosyal tesisleri ile Düzce Üniversitesi'nin bir yükseköğretim kurumunun sahip olması gereken tüm özellikleri taşıdığı ve üniversite eğitiminde doğru adres olduğu vurgulandı.

Sadece eğitim-öğretim alanında değil, bölgesel kalkınma, girişimcilik ve inovasyon alanlarında da öncü yükseköğretim kurumu olan Düzce Üniversitesi'nin, ulusal ve uluslararası sıralamalarda da köklü üniversiteleri geride bırakarak kazandığı akademik başarılar ziyaretçilerle paylaşıldı.