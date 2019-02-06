Düzce Üniversitesi korumalı futbol takımı süper lig yolunda

Düzce Üniversitesi'nin korumalı futbol takımı Düzce Panthers, Ünilig müsabakasının ilk maçında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Esogü Silverbacks takımını, Düzce Üniversitesi Stadyumu'nda konuk etti.

Ünilig C Grubu'nda mücadele eden Düzce Üniversitesi Panthers takımı, iyi bir başlangıç yaptığı maçta, müsabaka sonuna kadar üstünlüğünü koruyarak 29-0 gibi farklı bir skor elde ederek, sezona puanla başladı.

Düzce Üniversitesi ile birlikte liderlik yarışında olan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi karşılaşması da Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin 24-18 üstünlüğü ile sona erdi.

Aldığı farklı skorla grup liderliğini de elde eden Düzce Üniversitesi korumalı futbol takımı, geride kalan 2 maçı da kazanıp Ünilig 1. Lig'inden Süperlig'e çıkmayı hedefliyor. Düzce Üniversitesi takımı 16 Şubat 2019 tarihinde Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ile Bolu'da, sezonun son maçında ise Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ile Düzce Üniversitesi Stadyumunda karşı karşıya gelecek.

Gerçekleştirilen ilk maçların ardından Düzce Üniversitesi averajla birinci, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ikinci, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi üçüncü olurken -29 averajla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ise son sırada yer aldı.