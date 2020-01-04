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Düzce Üniversitesi kurumsal kimlik konusunda farkındalık oluşturdu

Yenilikçi uygulamalar konusunda öncü yükseköğretim kurumu olan Düzce Üniversitesi, ilk kez hayata geçirdiği “Logo Günü” ile kurumsal kimlik alanında farkındalık oluşturdu.


Düzce Üniversitesi'nin tüm yerleşkelerinde ve birimlerinde gerçekleştirilen etkinlikte, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ve Rektör Yardımcıları başta olmak üzere üniversite mensupları özel Düzce Üniversitesi'ne ait logolu kıyafetleri giyerek ve yine logolu ürünleri ve aksesuarları kullanarak kurumsal kimlik ve kurum aidiyeti konusunda bilinç oluşturdu.


Kurum kültürünün gelişmesine de katkı sağlayan etkinlikle ilgili olarak Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, “Üniversitemizin ilk Logo Günü. Bundan sonra her ayın ilk Cuma gününde üniversitemizin logosunu taşıyan ürünler giyerek, aksesuarlar takarak, logolu ürünler kullanarak kurum aidiyet bilincini güçlendireceğiz ve üniversitemizin tanıtımını yapacağız. Üniversitemizin mensubu olmanın gururunu yaşayacağız. Bu özel güne tüm mensuplarımızı ve öğrencilerimizi davet ediyorum” şeklinde konuştu.

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