Düzce Üniversitesi öğrencileri açık mutfakta

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından yürütülen proje ile Düzce Üniversitesi, Yemekhanelerde yürütülen hizmetleri öğrencilerine açarak her alanda olduğu gibi beslenme hizmetlerinde de şeffaflığa verdiği önemi bir kez daha gösterdi. Etkinlik ile Düzce Üniversitesi öğrencileri, Konuralp Yerleşkesi'ndeki Sosyal Tesisler Yemekhanesi'nde pişirilen yemeklerin kalite standartları kapsamında nasıl hazırlandığını yerinde görme imkanı elde etti. Etkinlikte; öğrencilere Beslenme Hizmetleri Biriminde görev yapan Gıda Mühendisleri eşliğinde yemekhane depoları, bulaşıkhane ve diğer alanlar gezdirilerek sunum esnasında sürpriz hediyeler de ikram edildi.