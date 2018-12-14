Düzce Üniversitesi öğrencileri havacılık konusunda bilgilendirildi

Cumhuriyet Konferans Salonu'ndaki programa; Düzce İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İdris Şahin, Jandarma Pilot Albay Haydar Yıldız, davetli konuşmacılar, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Programın ilk oturumunda, davetli konuşmacı Jandarma Pilot Albay Mustafa Tekindor, Jandarma Havacılığın tarihçesinden bahsederek tanıtımını yaptı. AB-205, Mİ-17, 2-70, T-129 ATAK, B-350,CE-680 gibi hava araçları hakkında bilgiler paylaşan Mustafa Tekindor, Jandarma Havacılığın görevlerini anlatarak icra edilen eğitim faaliyetlerinden söz etti.

Yaşamış olduğu zorluklardan, kazandığı başarılar ve tecrübelerinden de bahseden Jandarma Pilot Albay Mustafa Tekindor, lise ve üniversitelerde eğitim gören öğrencilere Jandarma teşkilatını sevdirmeyi amaçladıklarını belirterek sözlerini sonlandırdı.

Düzce İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, yaptığı konuşmada konferansın düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. “Başımıza bir şey gelse dahi Jandarma Havacılığın gelip bizi bulacağını bilmek ve bu güveni hissetmek güzel bir duygu.” diyerek programa emek verenlere teşekkür etti.

İkinci oturumda ise Türk Hava Kurumu Yamaç Paraşütü Pilotu Özcan Bulut, yamaç paraşütü hakkındaki bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaşırken, Fly Anatolia Genel Müdürü Sinan Tarakçı ise yamaç paraşütü eğitimleri hakkında bilgiler aktardı. Yamaç paraşütü yaparken başından geçen kazalardan da söz eden Sinan Tarakçı, “Cesaretin kadar özgürsün.” dediği konuşmasında yamaç paraşütünün nasıl yapıldığıyla ilgili faydalı paylaşımlarda bulundu.

Çekiliş yapılarak yurt dışı uçak bileti kazanma fırsatı da sunan program, plaket takdimiyle sona erdi.