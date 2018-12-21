Düzce Üniversitesi öğrencileri hemofili hastalığına dikkat çekti

Düzce Üniversitesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan gönüllü öğrenciler ve hemofili hastaları, kanda pıhtılaşmayı sağlayan Faktör 8 proteinine dikkat çekmek için 8 dakika boyunca kan damlası şeklinde dizilerek beklediler. Hemofili hastalığının bileşenlerinden biri olan Faktör 8, kan damlası ve kırmızı renk gibi diğer sembollere de başvuran öğrenciler, hastalığı simgesel yollarla tanıtmak istedi.

Projenin fikir sahibi öğrenciler, projeyi tasarlarken Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Birgül Öneç'ten fikir aldıklarını söyledi. Türkiye Hemofili Derneği'nin desteğini de alarak etkinlikle birçok hemofili hastasına ulaşan öğrenciler, oluşturdukları Düzce Hemofili Destek Ağı sayesinde hastaların birbirleriyle iletişim kurarak grup içi dayanışma ile yardımlaşmalarını amaçlıyor.

Etkinlikte 'Bu Ülkede Hemofililer de Vardır', 'Hayata Birlikte Kanalım', 'Bulaşıcı Değil Birleştirici', 'Hemofiliyi Tanı' şeklinde söylemlerini aktarıp ilk adımlarını gerçekleştiren öğrenciler, ilerleyen zamanlarda da çeşitli aktiviteler ile projeyi çeşitlendirmek ve geniş bir hasta ağı oluşturmayı hedefliyor.