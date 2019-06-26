Düzce Üniversitesi öğrencileri Ruanda Dış İşleri Bakanı'nın verdiği konferansa katıldı

Düzce Üniversitesi'nin Ruandalı öğrencileri Ruanda Dış İşleri Bakanı'nın verdiği konferansa katıldı.

Düzce Üniversitesi'nde eğitim gören Ruandalı öğrenciler, Ruanda Dış İşleri Bakanı Dr. Richard Sezibera'nın Türkiye'ye yaptığı resmi ziyaret kapsamında, Ankara'daki Stratejik Düşünce Enstitüsü'nde verdiği "Ruanda Rönesansı" başlıklı konferansa katıldı.

Düzce Üniversitesi'nde YÖK burslusu olarak eğitimlerine devam eden on dokuz Ruandalı öğrencinin de katıldığı organizasyonda, Ruanda Dış İşleri Bakanı Dr. Richard Sezibera, Ruanda tarihi ve Ruanda'nın güncel, siyasal, ekonomik ve toplumsal potansiyelleri hakkında bilgiler paylaştı.

Ruanda'nın da Türkiye'yi hatırlatır şekilde Afrika'nın kesişim noktasında bulunduğunu söyleyen Dr. Sezibera, konferans sonrasında Düzce Üniversitesi'nde eğitim gören Ruandalı öğrenciler ile özel olarak bir araya geldi. Öğrencilere eğitimleri konusunda tavsiyelerde bulunan Ruanda Dış İşleri Bakanı, ülkelerinin onlardan hizmetler beklediğini ifade etti.