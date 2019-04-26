Düzce Üniversitesi öğrencileri sosyal sorumluluk projelerini anlattı

Gölyaka Meslek Yüksekokulu'nda gerçekleştirilen program, Düzce Üniversitesi Gölyaka Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Nejla Özmen'in açılış konuşmasıyla başladı ve İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Kurumsal İletişim Müdürü Canan Soysal'ın sunumuyla devam etti. Sabiha Gökçen Havalimanı'nın Türkiye'nin ilk engelsiz havalimanı olduğunu belirten Canan Soysal, birçok küçük sosyal sorumluluk projelerine destek olduklarını ifade etti. Sabiha Gökçen Havalimanı olarak yürütmekte oldukları ve dünya genelinde tanınan “Yaşam Hakkı” projesi hakkında da bilgiler veren Soysal, 2017 yılında “Hayvanlar ve Biz” projesiyle de hayvanlara karşı duyarlı olmak için farkındalık oluşturmaya devam ettiklerini söyledi.

Bir sosyal sorumluluk projesinin hazırlanma aşamaları, projenin hedefleri, lansmanı, sergilenmesi, sosyal ve görsel medyada yer bulması için nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlatan Canan Soysal, Düzce Üniversitesi öğrencileri ile bir arada bulunmaktan dolayı memnuniyetini dile getirerek, projede emeği geçen öğrencilere teşekkür etti.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencilerinin sosyal sorumluluk kapsamında yaptıkları çalışmalar, açılan stantlarla proje sahipleri tarafından anlatıldı. Ayrıca yapılan bu çalışmalar “Halkla İlişkilerin Görünen Yüzü: Kurumsal Sosyal Sorumluluk” adı altında kitap olarak basıldı. Programın sonunda, kitabın yayın aşamasında sağladığı katkılardan dolayı Neslihan Yahşi'ye ve kitaba sponsor olan Şahin Bircan'a teşekkür plaketi takdim edildi.