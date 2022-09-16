Düzce Üniversitesi öğrencileri tasarımda geleneği bozmadı

Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen PMO Genç Öğrenci Tasarım ve Uygulama Yarışması'nda ikinci olan Düzce Üniversitesi bu yıl da geleneği bozmadı. Öğrenciler, bu yıl da katıldıkları yarışmada ikincilik ödülünün sahibi oldu.

Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı'nda bu yıl ikincisi düzenlenen ve TMMOB Peyzaj Mimarları Odası tarafından gerçekleştirilen PMO Genç Öğrenci Tasarım ve Uygulama Yarışması'nda Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğrencileri, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ikincilik ödülünün sahibi oldu. 18 üniversiteden 107 öğrenci katıldığı fuarda tasarımlarını görücüye çıkan Düzceli öğrenciler, 450 metrekarelik alanda yarıştı. Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğrencileri Elanur Emre, Melisa Küçükkaya, Rabia Demircioğlu, Muhammed Nabi Yıldız, Enver Murat Karababa ve Selim Pişkin'den oluşan Düzce Üniversitesi ekibi ikincilik ödülüne layık görüldü.

Yarışmanın ödül töreni, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Otuzoğlu ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin de katılımlarıyla gerçekleştirildi.